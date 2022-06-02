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Аргументы Недели Политика 13+

Путин назвал приоритетной задачей властей и общества повышение качества жизни россиян

, 14:55 Источник: Кремль

Путин назвал приоритетной задачей властей и общества повышение качества жизни россиян
президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках послания участникам, гостям и организаторам Форума решения социальных задач назвал повышение качества жизни людей приоритетной задачей.

В тексте послания подчеркивается, что добиться повышения качества жизни россиян  – это ключевая цель для властей России и общества страны.

Владимир Путин отметил, что следует делать все возможное, чтобы социальная инфраструктура в РФ соответствовала вызовам времени. Глава государства также призвал шире применять передовые технологии, использовать современные подходы и распространять лучший региональный опыт.

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