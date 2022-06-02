Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов призвал жителей воспринимать регион как часть России

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2 июня 2022, 11:31 Источник: Telegram

флаг России, pixabay.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утром в четверг, 2 июня, на своей страничке в Telegram призвал местных жителей воспринимать свой регион как часть Российской Федерации.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что Херсонская область "уже 100% Россия".

Замглавы администрации региона также призвал граждан, покинувших после начала спецоперации Херсонскую область и выехавших в подконтрольные киевскому режиму районы Украины, возвращаться обратно. Стремоусов подчеркнул, что их ждут на родине, а также призвал людей подавать документы на получение гражданства РФ в упрощенной форме.