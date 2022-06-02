Пресс-секретарь президента Песков заявил, что приёма в Кремле на День РФ не будет

Приёма в Кремле на День России в этом году не будет, об этом решении сообщил в четверг, 2 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Чиновник отметил, что в Кремле не запланированы мероприятия по случаю празднования. «Нет, приёма не будет», − приводит RT слова Пескова, сказанные представителям СМИ.
Представитель Кремля не уточнил, какие причины вызвали подобное решение.
Как известно, традиционно 12 июня, в День России, президент Владимир Путин награждает деятелей науки, культуры и искусства за вклад в соответствующие области государственными премиями.
Ранее сегодня Песков сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума.