Пресс-секретарь президента Песков заявил, что приёма в Кремле на День РФ не будет

Аргументы Недели → Политика 13+

2 июня 2022, 10:29 Источник: ria.ru

Кремль, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Приёма в Кремле на День России в этом году не будет, об этом решении сообщил в четверг, 2 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чиновник отметил, что в Кремле не запланированы мероприятия по случаю празднования. «Нет, приёма не будет», − приводит RT слова Пескова, сказанные представителям СМИ.

Представитель Кремля не уточнил, какие причины вызвали подобное решение.

Как известно, традиционно 12 июня, в День России, президент Владимир Путин награждает деятелей науки, культуры и искусства за вклад в соответствующие области государственными премиями.

Ранее сегодня Песков сообщил журналистам, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума.