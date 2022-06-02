Песков заявил, что Киев «морозит» переговоры с Москвой

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2 июня 2022, 08:35 Источник: РИА "Новости"

флаги России и Украины на переговорах, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва четко озвучила свои требования по Украине, однако официальный Киев сейчас "морозит переговоры".

Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг, 2 июня, подчеркнул, что требования российской стороны предельно четкие, руководству Украины они хорошо известны.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание на то, что Киев отказывается от ведения переговоров и предпочитает другой вариант действий, вероятно, под влиянием своих кураторов.