Rzeczpоspolita сообщает, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия

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2 июня 2022, 08:03 Источник: РИА "Новости"

беженцы, Vaclav Salek/CTK

Замглавы МВД и администрации и представителя правительства по делам беженцев в Польше Павел Шефернакер в четверг заявил, что большая часть украинских беженцев лишится ежедневного пособия.

Решение об отмене пособий вступит в силу 1 июля текущего года. Выплаты будут получать только те украинские беженцы, которые в них нуждаются, в частности, инвалиды, многодетные и беременные женщины.

Таким образом власти Польши намерены мотивировать беженцев начать зарабатывать и самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление польского профессора Петра Длугоша, отметила, что вышеуказанное решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, вследствие чего людям пора возвращаться на Украину.