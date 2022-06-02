Rzeczpоspolita сообщает, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия

Замглавы МВД и администрации и представителя правительства по делам беженцев в Польше Павел Шефернакер в четверг заявил, что большая часть украинских беженцев лишится ежедневного пособия.
Решение об отмене пособий вступит в силу 1 июля текущего года. Выплаты будут получать только те украинские беженцы, которые в них нуждаются, в частности, инвалиды, многодетные и беременные женщины.
Таким образом власти Польши намерены мотивировать беженцев начать зарабатывать и самостоятельно обеспечивать свои потребности.
Rzeczpоspolita, ссылаясь на заявление польского профессора Петра Длугоша, отметила, что вышеуказанное решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, вследствие чего людям пора возвращаться на Украину.