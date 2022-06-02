Песков заявил, что контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют

Аргументы Недели → Политика 13+

2 июня 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил сегодня, что в настоящий момент контакты между Кремлем и администрацией Соединенных Штатов Америки фактически отсутствуют.

Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями средств массовой информации ответил на вопрос, существуют ли контакты между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена.

"Можно сказать, что нет, сейчас нет", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Вашингтон ввел ряд масштабных пакетов санкций в отношении Москвы.