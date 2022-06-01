Елена Шишкина: представители стран Европы могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками

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1 июня 2022, 19:45 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Представители европейских государств могут войти в состав судей на международном трибунале над украинскими боевиками и военнослужащими Вооруженных сил Украины. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в среду сообщила, что приглашения направлены в разные страны, в том числе и Европы.

Шишкина рассказала, что Генпрокуратура Донецкой народной республики, профильные министерства и ведомства РФ совместно разрабатывают устав, и он будет готов в скором времени.

"Поскольку это международный трибунал, нет привязки к законодательству национальной юрисдикции. Согласно уставу, состав судей будет международный", - говорит Шишкина.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины. По словам Морозовой, эти доказательства будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сроки подготовки устава трибунала над нацистами объявят в ближайшее время.