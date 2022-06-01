Президент Путин: «Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет»

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1 июня 2022, 15:20

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и далее будет усиливать свой суверенитет и самостоятельность. Об этом глава государства заговорил во время видеообращения, посвящённого Международному дню защиты детей, которое было продемонстрировано на церемонии в Большом театре.

«Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, а успех страны зависит от труда и достижений граждан, объединенных общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории», – цитирует ТАСС слова президента.

Ранее президент Российской Федерации поздравил сограждан с Международным днём защиты детей.

В своём обращении лидер страны отметил, что поддерживает инициативу по созданию единого детского и молодежного движения «Большая перемена». Законопроект об этом ранее внесли на рассмотрение Госдумы.