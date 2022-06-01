Дипломат Сергей Рябков: Москва фиксирует сигналы, что Украина не собирается применять против России американские РСЗО

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1 июня 2022, 12:01

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Москва фиксирует сигналы, свидетельствующие о том, что Украина не собирается использовать против Российской Федерации американские реактивные системы залпового огня. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Москва фиксирует сигналы, что Киев не намерен применять против России американские РСЗО, сообщил Рябков. Соединенные Штаты стремятся отдалить выполнение Россией целей спецоперации, но они будут достигнуты в любом случае, сказал он», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц указал, что Берлин принял решение поставить украинской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.