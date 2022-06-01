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Сенатор Цеков: референдумы о присоединении к России в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года

, 11:44 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Цеков: референдумы о присоединении к России в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года
Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут состояться в течение года. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил сенатор Сергей Цеков.

«Референдумы о присоединении к РФ в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года, сообщил РИА Новости член международного комитета СФ Цеков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава немецкого правительства Олаф Шольц указал, что Берлин принял решение поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.

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