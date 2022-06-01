Сенатор Цеков: референдумы о присоединении к России в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут состояться в течение года. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил сенатор Сергей Цеков.
«Референдумы о присоединении к РФ в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года, сообщил РИА Новости член международного комитета СФ Цеков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, глава немецкого правительства Олаф Шольц указал, что Берлин принял решение поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.