Захарова: заявления представителей американской администрации по Украине нельзя принимать на веру

Заявления представителей администрации США по Украине часто не соответствуют принимаемым затем решениям, поэтому их следует перепроверять, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала сделанное накануне постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд заявление, что оружие, которое будет поставлять США Украине, Киев не станет использовать для ударов по России.
По словам Захаровой, высказывания многих представителей власти США противоречат принимаем впоследствии решениям и требуют «перепроверки» на официальном уровне.
«Мы сталкивались с таким количеством абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США, что все теперь нужно перепроверять на официальном уровне, добиваясь официальных ответов: что конкретно является их заявлениями официальными и чему они соответствуют, а что является просто политическим ходом в поддержку той или иной акции», – сказала Захарова.