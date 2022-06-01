Захарова: заявления представителей американской администрации по Украине нельзя принимать на веру

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1 июня 2022, 11:09 Источник: Радио Sputnik

Белый дом, hutchison/globallook.com

Заявления представителей администрации США по Украине часто не соответствуют принимаемым затем решениям, поэтому их следует перепроверять, заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала сделанное накануне постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд заявление, что оружие, которое будет поставлять США Украине, Киев не станет использовать для ударов по России.

По словам Захаровой, высказывания многих представителей власти США противоречат принимаем впоследствии решениям и требуют «перепроверки» на официальном уровне.

«Мы сталкивались с таким количеством абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США, что все теперь нужно перепроверять на официальном уровне, добиваясь официальных ответов: что конкретно является их заявлениями официальными и чему они соответствуют, а что является просто политическим ходом в поддержку той или иной акции», – сказала Захарова.