Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон не передает Киеву оружие, которое позволяет атаковать территорию РФ

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31 мая 2022, 22:01 Источник: ТАСС

Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin/Keystone Press Agency

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд вечером во вторник, 31 мая, заявила, что страна не предоставляет Украине вооружения, которые позволили бы атаковать территорию Российской Федерации.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон с первого дня спецоперации РФ на Украине четко дал понять, что предоставляет Киеву вооружения исключительно для обороны и защиты в пределах своих территорий. Отмечается, что США не направляют украинской стороне оружие, которое позволило бы атаковать Россию.

"Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта", – заключила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН.