Лавров: развязанная Западом гибридная война против РФ открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина

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1 июня 2022, 10:46

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Гибридная война, развязанная Западом в отношении Российской Федерации, открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Москвой и Пекином. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Развязанная Западом гибридная война против РФ открывает новые возможности для расширения российско-китайского сотрудничества, считает Лавров. Россия и Китай намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, наращивать использование рубля и юаня в расчетах между государствами, сообщил глава МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о расколе американского общества в связи с политикой Соединенных Штатов в отношении Украины.