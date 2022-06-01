Володин заявил о расколе американского общества в связи с политикой Вашингтона в отношении Украины

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1 июня 2022, 09:40 Источник: Telegram

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, фото с сайта Кремля.

Политика властей США в Украине вызывает все большую критику в американском обществе. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, такой вывод напрашивается из анализа высказываний американских политиков и публикаций прессы.

В частности, Володин привел слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, сказанные им в Давосе: «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки».

Он также привел цитаты из авторитетных американских СМИ, в которых подвергаются критике действия администрации США в связи с украинским конфликтом.

«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине», - делает резюмирует Володин.