Кирилл Стремоусов: власти Херсонской области «полным ходом» идут к своей цели — присоединению региона к России

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1 июня 2022, 10:10 Источник: Telegram-канал ТАСС

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Власти Херсонской области «полным ходом» идут к своей цели — присоединению региона к Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов.

«Власти Херсонской области намерены приложить максимум усилий для вхождения в состав Российской Федерации и идут к этой цели "полным ходом", заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Белый дом отметил, что Украина пообещала Соединенным Штатам не применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по целям, расположенным на территории РФ.