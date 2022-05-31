За сутки российская авиация уничтожила около 290 украинских националистов

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31 мая 2022, 22:26 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вечером во вторник, 31 мая, заявил, что российская авиация за минувшие сутки уничтожила около 290 украинских националистов.

Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие 24 часа авиация РФ ликвидировала 23 единицы техники украинских военных и сбила самолет Су-25 ВСУ. Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили 38 пунктов управления украинских войск.

Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие в ходе обследования катакомб под комбинатом "Азовсталь" обнаружили фургон с заминированными 152 телами военных Украины.