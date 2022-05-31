Матвиенко заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной и подписания соглашений

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31 мая 2022, 21:43 Источник: ТАСС

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вечером во вторник, 31 мая, заявила, что Россия открыта для переговоров с украинской стороной, а также для подписания соглашений, которые "привели бы к миру".

Валентина Матвиенко в рамках встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси заявила, что Москва и Киев были близки к соглашению, согласно которому Украина останется внеблоковым государством, однако "внешнее управление" страны не позволило подписать данный документ.

Спикер Совфеда напомнила, что российская сторона вела с Украиной переговоры по подписанию договоренностей, отвела войска от Киева и Харькова. По словам Матвиенко, соглашение, которое устраивало обе страны, было практически подготовлено, однако, те, кто осуществляют внешнее управление, не дали осуществить подписание.