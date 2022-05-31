Лавров заявил, что Запад использует ситуацию внутри и вокруг Украины для мобилизации всех остальных стран

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31 мая 2022, 19:39 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, 31 мая, что страны Запада пытаются мобилизовать под свои знамена все остальные государства, в качестве предлога используя ситуацию внутри и вокруг Украины.

Сергей Лавров выразил мнение, что текущие события в мире носят переломный характер – происходит становление многополярного мира, однако этому пытается помешать Запад, который хочет сохранить свое доминирование на все регионы.

По мнению министра иностранных дел России, сложившаяся ситуация отражает глубинные проблемы, которые в течение многих лет копились внутри Европы, в основном на фоне отказа стран НАТО выполнять обещание о нерасширении на восток.