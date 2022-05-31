Владимир Путин назначил послом России в Абхазии Михаила Шургалина

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31 мая 2022, 19:00 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Михаила Шургалина чрезвычайным и полномочным послом страны в Абхазии. Документ уже появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В сообщении, которое было опубликовано ранее во вторник, 31 мая, отмечается, что Михаил Шургалин в соответствии с указом, подписанным Владимиром Путиным, назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Абхазия.

Напомним, в конце марта спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия заявил, что республика считает Россию "родным" государством и стратегическим партнером, однако вопрос вхождения в состав Российской Федерации для нее не стоит.