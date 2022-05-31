Украинский политолог Шеслер: Запад, говоря о помощи Киеву на восстановление страны, выдает желаемое за действительное

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31 мая 2022, 18:26 Источник: Свободная пресса

флаг Евросоюза, pixabay.com

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер выразила мнение, что ЕС, говоря о финансовой помощи Киеву на восстановление страны, выдает желаемое за действительное.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с США планирует разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, однако выделяемые средства должны сопровождаться реформами на украинской территории.

Лариса Шеслер в беседе со "Свободной прессой" уточнила, что эта возможная финансовая помощь не зря оговаривается множеством условий. По словам политолога, ЕС готов выделять деньги Киеву для покупки оружия и на прочие военные нужды. Евросоюз, однако, якобы не так позитивно настроен в отношении расходов на восстановление украинской экономики.

Шеслер выразила мнение, что позиция Запада понятна – деньги на восстановление страны будут предоставлены "может быть, когда-нибудь".