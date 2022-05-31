Генерал ВС ФРГ Виттман упрекнул германские власти в том, что они не выполняют обещания, данные Украине

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31 мая 2022, 09:47 Источник: Общественная служба новостей

Бундестаг, Виктор Лисицын/globallook.com

Германские власти оказывают недостаточную поддержку Украине, их обещания помочь Киеву оружием далеки от выполнения. Об этом сказал в беседе с Die Welt бригадный генерал в отставке Вооруженных сил ФРГ Клаус Виттманн.

Он заявил, что за последнюю неделю «россияне завоевали больше территорий, чем за весь май до сих пор». И в этом, по его мнению, свою опосредованную роль сыграло то, что Украина не получила обещанного оружия.

«Многие обещания, которые мы дали, далеки от выполнения», — сказал генерал. По словам Виттмана, если бы не проволочки Германии, ВСУ были бы сейчас оснащены оружием гораздо лучше.

«Если вы действительно чего-то хотите, то найдете способ это осуществить. А если нет, всегда будут находиться какие-то оправдания, отговорки, бюрократические проволочки и тому подобное», — заявил генерал.

Ранее эксперт Германского института международных отношений Сабина Фишер высказала мнение, что Шольц ведет в Украине двойную игру.