Макрон заявил, что эффект от антироссийских санкций есть

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером во вторник, 31 мая, заявил, что из разговора с главой РФ Владимиром Путиным сделал вывод, что эффект от антироссийских санкций Европейского союза есть.
По утверждению Эммануэля Макрона, из разговоров с Владимиром Путиным он видит, что санкции против РФ, а также военная поддержка Киева со стороны Европы якобы выполняют свою функцию. Политик выразил мнение, что влияние было оказано на российскую экономику, а также на возможности страны финансировать спецоперацию.
Соответствующее заявление президент Франции сделал сегодня в рамках пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза, который проходил в Брюсселе 30-31 мая.