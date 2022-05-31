Премьер Италии Драги заявил, что санкции против России будут действовать «очень долго»

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31 мая 2022, 17:44 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Италии Марио Драги, Nick Zonna/Keystone Press Agency

Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 31 мая, заявил, что санкции в отношении России будут действовать "очень долго". По словам политика, торговые каналы изменятся на многие годы.

Марио Драги также допустил возможность изменения торговых каналов из-за антироссийский санкций навсегда.

Напомним, ранее сегодня президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что глава РФ Владимир Путин будет лишь улыбаться новым санкциям, поскольку рестрикции в отношении России до сих пор не привели к ослаблению рубля и экономики страны.