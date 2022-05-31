Президент Хорватии Миланович заявил, что Путин будет лишь улыбаться новым антироссийским санкциям

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31 мая 2022, 16:54 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что глава РФ Владимир Путин будет лишь улыбаться новым санкциям, поскольку рестрикции до сих пор не привели к ослаблению рубля и экономики России.

Минувшей ночью лидеры стран-членов Европейского союза достигли соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который, в частности, содержит постепенное введение эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ.

Зоран Миланович с сожалением отметил, что ограничительные меры не функционируют – ни рубль не упал, ни Россия финансово не ощутила рестрикции. Президент Хорватии выразил мнение, что цену за санкции заплатят жители Европы, а Владимир Путин будет лишь удовлетворенно улыбаться. Миланович уточнил, что российские нефть и газ будут перенаправлены в другие страны, поскольку спрос на них сейчас велик и есть потенциальные покупатели.