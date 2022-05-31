РФ вышлет одного сотрудника посольства Черногории в Москве

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31 мая 2022, 16:17 Источник: МИД

флаг Черногории, pixabay.com

РФ приняла решение выслать одного сотрудника посольства Черногории в Москве. В МИД во вторник уточнили, что данная мера является ответом на решение выслать из Подгорицы российских дипломатов.

В сообщении Министерства иностранных дел России отмечается, что 31 мая Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был приглашен во внешнеполитическое ведомство, где ему была вручена нота об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Черногории в Москве.

Вышеуказанный шаг является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной решение объявить persona non grata нескольких дипломатов посольства Российской Федерации в Подгорице.