Лавров: Россия обеспечит безопасный проход для украинских судов с зерном, если Киев разминирует прибрежные воды

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2022, 14:03 Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Россия готова обеспечить безопасный проход украинским судам с зерном, если Киев решит проблему разминирования прибрежных вод. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна, где он сейчас находится с визитом.

По словам Лаврова, как только произойдет разминирование, «Военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения».

Министр подчеркнул также проблема продовольственного кризиса искусственно создана Западом, который, введя санкции, закрыл свои порты для российских судов, прервал логистические и финансовые цепочки.

«Они [западные страны] должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее - делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами», - заявил Лавров.