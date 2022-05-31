Лукашенко заявил, что цель Запада — смена конституционного строя в Белоруссии

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2022, 13:35 Источник: Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко, фото с сайта президента Белоруссии

Белоруссия находится под постоянным прессом Вашингтона и его европейских союзников, цель которых — смена конституционного строя в стране. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам информационной политики.

По мнению Лукашенко, в Украине коллективному Западу удался этот сценарий.

«Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны», - заявил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что в противостоянии с Западом важна борьба за умы людей, именно на это должны быть направлены усилия государственной пропаганды.

«Мы должны защитить наших людей. Самое главное - мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова пропаганда», - сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявлял, что НАТО и Европа вступили в глобальное противостояние с Россией.