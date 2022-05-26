Лукашенко заявил, что НАТО и Европа вступили в глобальное противостояние с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 26 мая, заявил, что в соответствии с замыслом властей Соединенных Штатов Америки НАТО и Европа вступили в глобальное противостояние с Россией.
Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал в рамках совещания в Министерстве обороны Белоруссии по вопросам обеспечения военной безопасности. Политик отметил, что происходящие в сопредельных государствах события говорят о высокой динамике изменений угроз военной безопасности республики.
Лукашенко заметил, что США и их сателлиты реализуют курс на обострение отношений фактически со всем миром.