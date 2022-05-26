Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил генсека НАТО в двойных стандартах

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26 мая 2022, 12:15 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong / globallookpress.com

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в последнее время раздувает теорию "китайской угрозы", а также придерживается политики двойных стандартов.

Йенс Столтенберг в рамках выступления на международном экономическом форуме в Давосе заявил, что ряд ограничений в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией и КНР соответствуют интересам безопасности Запада, однако, по словам генсека НАТО, свобода важнее свободной торговли, а защита общих ценностей представляет большую важность, чем защита собственной выгоды.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Йенс Столтенберг в течение некоторого периода непрерывно, не имея каких-лабо оснований, осуществляет клеветнические нападки на Пекин, оспаривает политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику КНР и раздувает теорию "китайской угрозы". Дипломат подчеркнул, что китайские власти решительно выступают против таких действий.