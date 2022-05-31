Путин и Алиев обсудили по телефону договоренности по Карабаху

Аргументы Недели → Политика 13+

31 мая 2022, 12:13 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Во вторник по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Азербайджана обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху.

Как указывается в сообщении пресс-службы, азербайджанский президент рассказал Путину о встрече в Брюсселе 22 мая с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Стороны «подтвердили настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства РФ и Азербайджана», - сообщили в Кремле.

Ранее Алиев заявлял о поворотной точке в нормализации отношений Азербайджана и Армении.