Путин и Алиев обсудили по телефону договоренности по Карабаху

Во вторник по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщила пресс-служба Кремля.
Президенты России и Азербайджана обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху.
Как указывается в сообщении пресс-службы, азербайджанский президент рассказал Путину о встрече в Брюсселе 22 мая с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Стороны «подтвердили настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства РФ и Азербайджана», - сообщили в Кремле.
Ранее Алиев заявлял о поворотной точке в нормализации отношений Азербайджана и Армении.