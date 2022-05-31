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Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

Сегодня губернатор Алексей Текслер обратится с посланием к парламенту региона

, 07:39

Сегодня губернатор Алексей Текслер обратится с посланием к парламенту региона
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Южноуральцам будет доступна прямая трансляция.

31 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием к депутатам Законодательного Собрания. В обращении прозвучат отчет о работе правительства в 2021 году, а также актуальные задачи на текущий период.

«Затрону темы, которые интересуют многих: рабочие места и заработная плата, меры социальной поддержки, модернизация здравоохранения и другой социальной инфраструктуры, дороги и общественный транспорт», — анонсировал Алексей Текслер накануне в своем телеграм-канале. Еще одной важной составляющей послания станут планы по развитию Челябинской области в новой экономической реальности.

Прямая трансляция обращения будет доступна на страницах медиахолдинга «Гранада Пресс»: «ВКонтакте»Rutube и Youtube. Начало в 11 часов.

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