Соратников Порошенко намерены допросить по делу о госизмене

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30 мая 2022, 20:46 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Вот уже второй год в Украине продолжается скандал между действующей властью и бывшим президентом Петром Порошенко. И скандал не утихает даже во время российской спецоперации. В СБУ намерены допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова по делу, фигурантом которого как раз выступает Порошенко. Назначенный на 30 мая допрос вышеупомянутых лиц станет уже второй попыткой получить показания ближайшего окружения бывшего лидера. Порошенко подозревается не только в «госизмене», но и в «финансировании терроризма».

В направленном тексте повесток с вызовом в СБУ на 19 мая говорилось, что они должны явиться для дачи показаний по уголовному делу о поставках в Украину угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Фигурантом этого же дела выступает глава политсовета оппозиционной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. После того, как все трое высокопоставленных свидетелей не явились в СБУ, им были направлены повторные повестки. Но судя по всему, и они будут экс-соратниками Порошенко проигнорированы. Турчинов уже дал ответ, заявив, что находится на «юго-восточном фронте в одном из окопов».

Повторному вызову в СБУ соратников бывшего украинского лидера предшествовали две неудачные попытки самого Порошенко выехать в Литву. Первая из них была предпринята в пятницу вечером, вторая – в субботу. При этом, основания для решения погранслужбы Украины не дать магнату покинуть страну остались не вполне ясными. Пограничники не пропустили его из-за проблем с QR-кодами.