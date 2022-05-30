Ректор агроуниверситета победила на праймериз «Единой России»

Аргументы Недели. Челябинск → Политика

30 мая 2022, 19:16 Анна Поперечная

Фото Светлана Вешкина

В «Единой России» объявили предварительные итоги по дополнительным выборам, окончательные итоги голосования будут известны 31 мая.

Ректор «Южно-Уральского государственного аграрного университета» Светлана Черепухина на выборах по Троицкому одномандатному округу значительно обошла свою соперницу – Татьяну Захарову, специалиста администрации Углицкого сельского поселения Чесменского района. Светлана Черепухина набрала почти 5700 голосов, тогда как Татьяна Захарова всего 609.

В Челябинске в лидеры вышли главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий (355 голосов) на выборах депутата Совета депутатов Калининского района, в Металлургическом районе – Олег Мальцев (247 голосов), помощник депутата ЗСО, в Тракторозаводском районе – Андрей Козлов, генеральный директор ООО «Мечта у Старой Башни» (400 голосов). В Сосновском районе победу одержал генеральный директор ООО «ШАКМАН. РУ» Амир Эсмурзиев. За него проголосовали 230 человек.

Выборы пройдут в Единый день голосования – 9-11 сентября этого года.