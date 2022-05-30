Политолог Шишкин: Зеленский посадил бы Порошенко в тюрьму, закатав его по полной программе, но такая расправа не нужна Западу

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30 мая 2022, 16:25 Источник: Свободная пресса

poroshenko.petro/ vk.com/globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский и его западные кураторы опасаются, что неудачи на фронтах могут привести к попытке государственного переворота на Украине, с опорой на нацистские формирования, которые всегда были подконтрольны и бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко, и бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову.

Этот момент отметил российский политолог Игорь Шишкин, комментируя информацию о том, что СБУ намерена 30 мая допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, бывшего премьера Арсения Яценюка и Арсена Авакова по делу о госизмене, фигурантом которого является Петр Порошенко.

Собеседник «Свободной прессы» Игорь Шишкин полагает, что Зеленский с удовольствием лишил бы свободы Порошенко, как он поступил с оппозиционным украинским политиком Виктором Медведчуком.

Политолог пояснил свою точку зрения: «Другой вопрос, что такая расправа не нужна Западу. Западу важно не допустить попытку госпереворота в Киеве, так как переворот может привести к дестабилизации политической ситуации внутри киевского режима, и, соответственно, осложнит вопросы, связанные с поддержкой Киева Западом».

Эксперт убежден, что если правящая киевская верхушка добьется от Порошенко гарантий, что он осознал свои ошибки и больше не стремится во власть, его не лишат свободы. «Запад простит Порошенко за его прежние заслуги. Но если Порошенко на эти шаги не пойдет, с ним расправятся, не моргнув глазом», — подытожил Игорь Шишкин.

Петр Порошенко сегодня покинул Киев. С третьей попытки после обращения к Зеленскому он пересек границу и направился в Нидерланды. Бывший украинский депутат Алексей Журавко заявил, что выехавшего в понедельник в Нидерланды Петра Порошенко могут использовать для захвата Западной Украины.