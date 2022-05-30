Бывший депутат Рады Журавко: выехавшего в Нидерланды Порошенко могут использовать для захвата Западной Украины

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30 мая 2022, 15:24 Источник: URA.RU

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/globallookpress.com

Бывший украинский депутат Алексей Журавко заявил, что выехавшего в понедельник в Нидерланды Петра Порошенко могут использовать для захвата Западной Украины. Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко назвал главной целью поездки в Нидерланды бывшего украинского президента Петра Порошенко секретные переговоры.

Лидер партии «Европейская солидарность» Порошенко с третьей попытки сегодня пересек украинскую границу. Ранее его останавливали украинские пограничники в связи с неправильно оформленными документами. Во второй раз он провел несколько часов в очереди на границе государства и напрасно. В результате пришлось обращаться лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«После незаконного срыва моей поездки в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в текущем году, надеюсь, что выводы сделаны, и никто не будет строить препятствий моему выезду в Роттердам», — написал Порошенко в соцсетях.

Он подчеркнул, что у него есть официальное приглашение на мероприятие, - сообщает ФАН.

Журавко в беседе с URA.RU выразил мнение, что Порошенко могут использовать в дальнейшем для захвата Западной Украины, и это будет толчком к приходу в страну польских миротворцев.

Бывший парламентарий считает, что Порошенко - недоигранная пластинка, он нужен Западу, США, Великобритании.

Журавко уверен, что спецпроект «Украина против России» будет доведен до конца, а Порошенко могут использовать в разных направлениях. Он пояснил, что может быть захват через Порошенко Западной Украины, поскольку его потенциал там больше, чем у Зеленского.

«А это означает раскол страны. Если это произойдет, значит, ждите там польских миротворцев и, значит, Венгрия не напрасно сегодня усиливает все свои военные возможности, у нее тоже глаз на территорию положен», - высказал свое мнение Журавко.

С его точки зрения, если спецоперация России остановится в районе границ возле Западной Украины, то откуда будет вновь возрождаться нацизм, украинизация. Журавко заключил: «Для этого вновь может быть использован Порошенко».