Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги

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30 мая 2022, 14:32 Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив в понедельник, 30 мая, выдвинул идею выпускать мужчин призывного возраста с территории страны за деньги – три–пять тысяч долларов.

С 24 февраля на Украине действует режим военного положения, а с 25 февраля в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в связи с принятыми решениями запрещено покидать украинскую территорию.

Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос в размере трех – пяти тысяч долларов и предоставить свободный выезд для тех, кто выплатил необходимую сумму. По мнению советника главы МВД Украины, тотальный запрет на отъезд из страны лишь навредит.