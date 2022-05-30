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Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги

, 14:32 Источник: РИА "Новости"

Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за деньги
доллары, pixabay.com

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив в понедельник, 30 мая, выдвинул идею выпускать мужчин призывного возраста с территории страны за деньги – три–пять тысяч долларов.

С 24 февраля на Украине действует режим военного положения, а с 25 февраля в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в связи с принятыми решениями запрещено покидать украинскую территорию.

Виктор Андрусив предложил ввести страховой взнос в размере трех – пяти тысяч долларов и предоставить свободный выезд для тех, кто выплатил необходимую сумму. По мнению советника главы МВД Украины, тотальный запрет на отъезд из страны лишь навредит.

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