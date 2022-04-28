Глава Приднестровья Красносельский опроверг информацию о всеобщей мобилизации

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в четверг, 28 апреля, заявил, что появившаяся ранее информация о якобы объявлении всеобщей мобилизации является ложной.
Вадим Красносельский подчеркнул, что руководство республики не принимало решений о мобилизации или ограничении на выезд для мужчин призывного возраста.
Уточняется, что в настоящий момент штатные силовые структуры осуществляют в Приднестровье действия по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.