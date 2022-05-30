Порошенко выехал с территории Украины

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30 мая 2022, 12:40 Источник: РИА "Новости"

бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/ globallookpress.com

Экс-президент Украины Петр Порошенко утром в понедельник, 30 мая, сумел выехать из страны. Соответствующую информацию предоставила депутат от его партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

28 мая Петр Порошенко дважды пытался выехать из Украины, однако не смог пересечь границу с Польшей. Позже сообщалось, что политик обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его за пределы страны.

Виктория Сюмар сообщила сегодня, что Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии.