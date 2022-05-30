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Аргументы Недели Политика 13+

Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины

, 11:42 Источник: РИА "Новости"

Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины
бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Экс-глава Украины Петр Порошенко обратился к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его с украинской территории. Ранее политик дважды пытался выехать в Польшу.

Петр Порошенко, которого при попытке выезда из Украины, остановил патруль, подчеркнул, что намерен выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Экс-президент Украины подчеркнул, что у него есть официальное приглашение на данное мероприятие, а также разрешение о командировке, подписанное председателем Верховной рады.

Порошенко выразил надежду на то, что после "незаконного срыва" его поездки на Парламентскую ассамблею НАТО, власти Украины сделали выводы и не будут препятствовать его визиту в Роттердам.

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