Политолог Мезюхо считает показания Медведчука против Порошенко свидетельством того, что Зеленский готовится к следующим выборам

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23 мая 2022, 17:34 Источник: ФАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/globallook.com

Показания Виктора Медведчука против экс-президента Украины Петра Порошенко, которые он дал в понедельник, свидетельствуют о том, что Зеленский начал готовиться к следующим выборам и пытается устранить своего конкурента. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ФАН политолог Иван Мезюхо.

Ролик с показаниями Медведчука опубликовала в понедельник Служба безопасности Украины. В партии Порошенко назвали их «заказом СБУ» и в качестве подтверждения этого приводят тот факт, что Медведчук зачитывает свои слова с телесуфлера.

По мнению Мезюхо, Владимир Зеленский начал таким образом избирательную кампанию к следующим президентским выборам, что в условиях боевых действий выглядит неадекватно.

«Сводить счеты руками своего политического оппонента с другим политическим оппонентом во время боевых действий — это полная неадекватность», — заявил эксперт.

При этом, убежден Мезюхо, Порошенко есть за что судить, - например, за коррупцию, госпереворот, военные преступления. Но то, что происходит сейчас, по его словам, - абсолютно «политически мотивированное дело».