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Назарбаев заявил, что намерен поддержать поправки к Конституции Казахстана

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Назарбаев заявил, что намерен поддержать поправки к Конституции Казахстана
Нурсултан Назарбаев, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/globallook.com

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что поддержит внесение изменений в Конституцию страны, которые, в частности, предполагают исключение упоминания о нем из основного документа.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что намерен 5 июня текущего года воспользоваться своим правом и принять участие в голосовании на референдуме. 

Политик уточнил, что всегда поддерживал шаги действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по реформированию, а также по дальнейшему развитию страны. Назарбаев добавил, что непременно поддержит действия своего преемника и в этот раз.

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