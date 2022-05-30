Назарбаев заявил, что намерен поддержать поправки к Конституции Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что поддержит внесение изменений в Конституцию страны, которые, в частности, предполагают исключение упоминания о нем из основного документа.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что намерен 5 июня текущего года воспользоваться своим правом и принять участие в голосовании на референдуме.
Политик уточнил, что всегда поддерживал шаги действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по реформированию, а также по дальнейшему развитию страны. Назарбаев добавил, что непременно поддержит действия своего преемника и в этот раз.