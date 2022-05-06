Назарбаева вычеркнули из казахской конституции

Вопреки ранее озвученной действующим президентом РК информации, бывший глава республики не будет упомянут в основном документе. Предполагалось, что такая поправка станет поводом для отмены закона о Елбасы, однако теперь он будет упразднён даже без внесения имени Назарбаева в конституцию. По заявлению действующих властей, роль первого президента в создании независимой страны общеизвестна и закреплять её конституционно нет необходимости.
Референдум по внесению 34 поправок в Конституцию состоится 5 июня, о чём накануне объявил Касым-Жомарт Токаев. Отдельного голосования по каждому пункту не будет – они принимаются пакетно. То есть избирателям надо будет просто выразить согласие либо несогласие с предлагаемыми изменениями. Ожидается явка, превышающая 50%, а уровень поддержки изменений в законодательстве страны должен составить не менее 55-60%.
Внесение поправок в Конституцию необходимо для усиления роли исполнительной власти, поясняют казахстанские политологи. Суперпрезидентская форма правления трансформируется в президентскую республику с подотчётным правительством и влиятельным парламентом. Планируется создание Конституционного суда, куда смогут обращаться граждане республики. Вопрос о статусе языков на июньском референдуме подниматься не будет.
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