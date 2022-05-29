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Запад опасается, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором для «уступок»

, 16:51 Источник: РИА Новости

Запад опасается, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором для «уступок»
MOD Russia/via Globallookpress.com
На Западе опасаются, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором «Баб аль-Хава», чтобы добиться уступок в украинском вопросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times (NYT).
Западные дипломаты прогнозируют, что Россия попытается использовать июльское голосование для «уступок в противостоянии вокруг Украины».
Однако если Совет безопасности ООН в июле проголосует за закрытие единственного гумкоридора «Баб аль-Хава» в сирийскую провинцию Идлиб, в Европе может усугубиться ситуация с беженцами. По их мнению, РФ может заручиться поддержкой от тех стран, которым грозит приток сирийцев. 
Москва не комментировала свои действия относительно гумкоридора. 
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в понедельник президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести телефонный разговор. 

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