Запад опасается, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором для «уступок»

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Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что жители Одессы и Николаева ждут освобождения от националистов
Зеленский признался, что перестал быть фанатом легенды UFC Конора Макгрегора, после того как тот сфотографировался с Путиным
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