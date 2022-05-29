Запад опасается, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором для «уступок»

На Западе опасаются, что Россия может воспользоваться сирийским гумкоридором «Баб аль-Хава», чтобы добиться уступок в украинском вопросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times (NYT).

Западные дипломаты прогнозируют, что Россия попытается использовать июльское голосование для «уступок в противостоянии вокруг Украины».

Однако если Совет безопасности ООН в июле проголосует за закрытие единственного гумкоридора «Баб аль-Хава» в сирийскую провинцию Идлиб, в Европе может усугубиться ситуация с беженцами. По их мнению, РФ может заручиться поддержкой от тех стран, которым грозит приток сирийцев.

Москва не комментировала свои действия относительно гумкоридора.