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Трамп: рубль сейчас сильнее, чем когда-либо

, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Трамп: рубль сейчас сильнее, чем когда-либо
бывший президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления на митинге своих сторонников в штате Вайоминг, заявил, что в настоящий момент рубль сильнее, чем когда-либо.

Дональд Трамп выразил мнение, что высокая стоимость нефти и переход на расчеты за энергоносители в рублях дают Российской Федерации возможность зарабатывать "целое состояние". По словам экс-главы США, сейчас рубль находится на исторических максимумах.

Ранее Трамп заявил о существовании угрозы Третьей мировой из-за ситуации на Украине.

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