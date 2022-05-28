Блинкен назвал Азербайджан сильным партнером США в продвижении энергетической безопасности Европы

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28 мая 2022, 21:18 Источник: ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

США ценят отношения с Азербайджаном, сложившиеся за тридцать лет независимости страны и его вклад в энергетическую безопасность Европы. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой госдепа заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю Дня независимости республики.

«За три десятилетия с момента объявления независимости Азербайджана от Советского Союза мы стали сильными партнерами в продвижении энергетической безопасности Европы, противостоянии транснациональным угрозам», - сказано в заявлении.

Блинкен также подчеркнул вклад Азербайджана в «глобальную борьбу с терроризмом» и его поддержку Киева.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку поддерживает территориальную целостность Украины, сохраняя при этом хорошие отношения с Москвой.