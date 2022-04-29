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29 апреля 2022, 17:31 Источник: Интерфакс

Ильхам Алиев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины, как и другие страны. Алиев отметил, что у Баку хорошие отношения с Москвой.

По словам Алиева, Азербайджан открыто заявляет о поддержке территориальной целостности Украины, не прячется за деревом. "Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства", - заявил Ильхам Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Он также сказал, что международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану в вопросе его территориальной целостности.