Генерал-полковник Шпак: тактика спецоперации выбрана верная, но она не предусматривает быстрых побед

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28 мая 2022, 18:39 Источник: RT

Георгий Шпак, Alexander Chernykh/globallook.com

Быстрых успехов в ходе спецоперации ждать не следует: выбранная российской армией тактика не предусматривает молниеносных побед. Об этом в беседе с RT рассказал бывший командующий ВДВ России генерал-полковник Георгий Шпак.

По словам генерала, уже на первом этапе спецоперации стало понятно, что страну, которую на протяжении многих лет Запад готовил к войне, наскоком не взять.

«Америка и Европа продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы и будут продолжать поставлять. Западу выгодна долгая война, там все еще надеются Россию измотать и ослабить», - сказал Шпак.

По его мнению, из первого этапа спецоперации российские ВС сделали правильные выводы, и теперь их тактика заключается в том, чтобы «спокойно, методично, стараясь не терять своих солдат и беречь мирных жителей», двигаться вперед.

«Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед», - сказал генерал.

Он сравнил сегодняшние действия российских военных с методами ведения городского боя во времена Великой Отечественной войны.

«Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно, а городов на пути наших войск будет еще много, поэтому эта работа надолго», - предположил Шпак.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия Киеву.