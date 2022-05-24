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Кулеба обратился к западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия Киеву

, 11:23 Источник: ТАСС

Кулеба обратился к западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия Киеву
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Attila Husejnow/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает необходимого вооружения и обратился к партнерам с просьбой ускорить его поставки.

«Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение», - написал Кулеба во вторник в своем твиттере.

Он назвал боевые действия в Украине крупнейшими в Европе со времен Второй мировой войны и попросил западные страны поторопиться с военной помощью Киеву.

«Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии и БТР», - написал Кулеба.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его стране требуется все оружие, о котором она просит, а не то, которое Киеву предоставляют другие государства. 

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