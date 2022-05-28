Зеленский потребовал «прямого ответа» от голландского премьера Рютте по поводу членства Украины в ЕС

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28 мая 2022, 15:49 Источник: RT

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью голландскому телеканалу NOS сообщил, что попросил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте «сказать прямо» о том, что тот не видит Украину в составе Евросоюза.

«Я сказал ему откровенно: если ты считаешь, что нам нет места в Евросоюзе, то ты должен сказать об этом прямо», — заявил Зеленский.

Он также выразил мнение, что Украина полностью готова к тому, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что «слишком многим в ЕС» не нравится идея вступления Украины в Евросоюз. К тому же это было бы несправедливым по отношению к другим странам, которые гораздо дольше ждали статуса кандидата.

В свою очередь МИД Франции также заявлял, что процесс вступления Украины в ЕС займет 15-20 лет.