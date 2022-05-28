Путин в телефонной беседе с Шольцем и Макроном подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом

Аргументы Недели → Политика 13+

28 мая 2022, 15:34

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава РФ Владимир Путин в ходе телефонной беседы с немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Путин в разговоре с Шольцем и Макроном подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом, сообщили в Кремле», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в субботу, в министерстве иностранных дел РФ сделали заявление о том, что вернуться к диалогу с Соединенными Штатами по стратегической стабильности уже вряд ли получится до конца специальной операции Москвы на Украине.